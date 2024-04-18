الأرصاد: ارتدوا الملابس الصيفية.. درجات الحرارة لن تعود للانخفاض مرة أخرى

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الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الجمعة - بيان بدرجات الحرارة

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كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس خلال الفترة المقبلة.

وقال محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "دي إم سي" إن درجات الحرارة لن تعود للإنخفاض بصورة كبيرة مرة أخرى، وعلى المواطنين إرتداء الملابس الصيفية خلال فترات النهار.

وتابع مدير عام إداره التنبؤات بهيئة الأرصاد: "بالنسبة للي بيشتغل لوقت متاخر ليلا أو بينزل شغله بعد الفجر فيفضل عدم ارتداء ملابس صيفية بشكل كامل".

وأوضح محمود شاهين أن ما يحدث من تقلبات جوية خلال هذه الفترة يعود إلى الطبيعة الخاصة لفصل الربيع معقبا: "ممكن نشوف فصول السنة كلها في يوم واحد في فصل الربيع المعروف عنه حدوث التقلبات الجوية الحادة".