الحكومة تهدد بغلق سلاسل تجارية بسبب الأسعار .. مدبولي يخاطب اتحاد الغرف- تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، إن الأسعار أصبحت واضحة جدًا لكل السلع الأساسية ومتواجدة في السلاسل وعند التجار ونتابع، واتحاد الغرف يرسل لنا كل أسبوع السلع بكام.

وتابع: أتحدث بصدق، هل سيكون لدي القدرة على النزول إلى مئات الآلاف المنازل والمحلات؟.. مضيفًا: "كدولة مش هنقدر نعمل الكلام دا لوحدنا، وعلشان كدا نهيب بالمواطن لو الأسعار زيادة بلغونا علشان ناخد ضدها الإجراء الفوري".

وأكمل: اتبعتلي بدون ذكر أسماء من أحد المواطنين تم رصدها على وسائل التواصل الاجتماعي بأن أحد السلاسل نزل أسعار أعلى من الأسعار المتفق عليها وكاتب عليها إن التخفيض في إطار مبادرة الدولة، وفورًا خاطبنا اتحاد الغرف بأن هذه الأسعار لو لم تتغير سيتم غلق كل هذه السلاسل طالما لم تنزل هذه الأسعار، وتم التعامل مع هذه السلسلة وتغيير الأسعار.

واستطرد: مش هقدر كدولة أشوف كل حاجة، بل هشوف لما المواطن يبعتلي علشان أخد إجراء فوري.