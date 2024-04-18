غرفة صناعة الحبوب تكشف أسعار الخبز السياحي والفينو

كتب- محمد أبو بكر:

قال طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات، إن سعر الخبز السياحي زنة 80 جرامًا يصل لـ جنيه ونصف، وزنة 40 جرامًا يبلغ 75 قرشًا، وزنة 25 جرامًا سيكون 50 قرشًا.

وعن أسعار الفينو قال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن زنة 35 جرامًا سيكون بجنيه، ووزن 70 جرامًا سيكون بجنيه ونصف.

ومن جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية، إن هناك استقرار فى أسعار السلع، والفترة المقبلة ستشهد مزيد من الاستقرار في أسعار السلع وخلق فرص العمل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أكد أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، موضحًا أن انخفاض الأسعار سيصل إلى 30%.