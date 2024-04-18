إعلان

BBC

رئيس غرفة صناعة الحبوب: الدقيق لا يتعدى الـ16 ألف جنيه.. ويجب تخفيض سعر العيش السياحي

06:16 م الخميس 18 أبريل 2024

طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر:

قال طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، إنه طالما هناك استقرار في سعر الصرف سيكون هناك استقرارًا في السلع الأساسية خاصة في السلع المعروفة عالميًا مثل القمح.

وأضاف "حسانين"، خلال مؤتمر مع رئيس مجلس الوزراء، أن سعر القمح انخفض حاليًا والدولار والدقيق.

وأوضح، أن سعر الدقيق لا يتعدى الـ16 ألف جنيه وبالتالي يجب توفير العيش السياحي بسعر مناسب يوفر من 30 لـ35 % من سعره.

وأشار، إلى أن سعر الرغيف السياحي الـ80 جرام سيكون جنيه ونصف، والـ40 جرام سيكون بـ75 قرش، والـ25 جرام بـ50 قرش، والفينو الخاص بالمدارس بحجم 35 جرام سيكون بـ1 جنيه، والـ70 جرام بجنيه ونصف.

رئيس غرفة صناعة الحبوب القمح العيش السياحي رئيس مجلس الوزراء السلع الأساسية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
غرفة صناعة الحبوب تكشف أسعار الخبز السياحي والفينو

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* النواب في العاصمة الإدارية.. هل يتم إجراء التعديل الوزاري الأحد المقبل؟
* مصر تترقب تدفقات بـ 30 مليار دولار وتبحث بدائل جديدة لتحسين الاقتصاد
* البرودة راجعة.. الأرصاد تُحذر المواطنين ونصائح لمرضى الحساسية
* ماذا ستفعل مصر بدولارات رأس الحكمة؟