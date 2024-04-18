رئيس غرفة صناعة الحبوب: الدقيق لا يتعدى الـ16 ألف جنيه.. ويجب تخفيض سعر العيش السياحي

كتب- محمد أبو بكر:

قال طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، إنه طالما هناك استقرار في سعر الصرف سيكون هناك استقرارًا في السلع الأساسية خاصة في السلع المعروفة عالميًا مثل القمح.

وأضاف "حسانين"، خلال مؤتمر مع رئيس مجلس الوزراء، أن سعر القمح انخفض حاليًا والدولار والدقيق.

وأوضح، أن سعر الدقيق لا يتعدى الـ16 ألف جنيه وبالتالي يجب توفير العيش السياحي بسعر مناسب يوفر من 30 لـ35 % من سعره.

وأشار، إلى أن سعر الرغيف السياحي الـ80 جرام سيكون جنيه ونصف، والـ40 جرام سيكون بـ75 قرش، والـ25 جرام بـ50 قرش، والفينو الخاص بالمدارس بحجم 35 جرام سيكون بـ1 جنيه، والـ70 جرام بجنيه ونصف.