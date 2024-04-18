إعلان

BBC

300 شاحنة يوميًا.. إجمالي المساعدات المصرية لـ غزة عبر معبر رفح خلال 24 ساعة

05:49 م الخميس 18 أبريل 2024

معبر رفح

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر:

أكد إبراهيم عزت، مراسل قناة إكسترا نيوز، وجود مئات الشاحنات التي تستعد للعبور إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، لافتا إلى أن مصر خلال الأسابيع الماضية، كانت تستهدف دخول 300 شاحنة يوميًا، وهناك بعض الأيام التي تتعدى هذا الرقم بمئات الشاحنات بحلول عيد الفطر وخلال شهر رمضان وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأضاف «عزت» خلال كلمته على الهواء مع الإعلامية دارين مصطفى، بغرفة الأخبار المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن معبر رفح يعمل على مدار الساعة منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة، مؤكدًا دخول آلاف الجرحى الذين وصلوا إلى الأراضي المصرية لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، مع استمرار استقبال المعبر عشرات بشكل يومي من المصابين والمرافقين لهم.

وتابع أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق عددا من القوافل الإنسانية والإغاثية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، لافتا إلى أن الأمس كان إطلاق المرحلتين الأولى والثانية من القافلة السادسة من قوافل التحالف.

معبر رفح المساعدات المصرية لغزة معبر كرم أبو سالم مراسل قناة إكسترا نيوز
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مدبولي: أفرجنا عن سلع بأكثر من 8 مليارات دولار من مختلف المواني

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* النواب في العاصمة الإدارية.. هل يتم إجراء التعديل الوزاري الأحد المقبل؟
* مصر تترقب تدفقات بـ 30 مليار دولار وتبحث بدائل جديدة لتحسين الاقتصاد
* البرودة راجعة.. الأرصاد تُحذر المواطنين ونصائح لمرضى الحساسية
* ماذا ستفعل مصر بدولارات رأس الحكمة؟