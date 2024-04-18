الحكومة توجه رسالة شديدة اللهجة لغير الملتزمين بتخفيض الأسعار

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تدعم كل الغرف والتجار الملتزمين بتخفيض الأسعار.

وأضاف، خلال مؤتمر مع رئيس مجلس الوزراء، أنه في حال أي خروج عن المتفق عليه سيواجه بمنتهى الشدة والحزم؛ لإعطاء رسالة بوجود رقابة الدولة، وهذا ما توافقنا عليه وطلبته من كل الجهات الرقابية خلال الفترة القادمة بالاستمرار في مراقبة الأسواق خلال الفترة القادمة.

وأوضح، أن أي نوع من التجاوز والمخالفة سيكون هناك تعامل معه في إطار القانون.

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