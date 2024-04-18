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BBC

الحكومة توجه رسالة شديدة اللهجة لغير الملتزمين بتخفيض الأسعار

05:47 م الخميس 18 أبريل 2024

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تدعم كل الغرف والتجار الملتزمين بتخفيض الأسعار.

وأضاف، خلال مؤتمر مع رئيس مجلس الوزراء، أنه في حال أي خروج عن المتفق عليه سيواجه بمنتهى الشدة والحزم؛ لإعطاء رسالة بوجود رقابة الدولة، وهذا ما توافقنا عليه وطلبته من كل الجهات الرقابية خلال الفترة القادمة بالاستمرار في مراقبة الأسواق خلال الفترة القادمة.

وأوضح، أن أي نوع من التجاوز والمخالفة سيكون هناك تعامل معه في إطار القانون.

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مصطفى مدبولي الملتزمين بتخفيض الأسعار الحكومة تدعم كل الغرف والتجار رئيس مجلس الوزراء مراقبة الأسواق
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