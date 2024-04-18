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الدكتورة هلا غطاس توضح فوائد ترطيب البشرة.. يعالج الكولاجين الهيالرونيك

05:44 م الخميس 18 أبريل 2024

الدكتورة هلا غطاس

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قال الدكتورة هلا غطاس،استشارية التجميل والليزر، إن البشرة تحتاج للترطيب والتغذية لتحافظ على نضارتها.

وأوضحت "غطاس"، أن البشرة تحتاج إلى الترطيب والتغذية المستمرين، لكي تبقى بصحة جيدة وتحافظ على نضارتها.

وأضافت خلال لقائها في احد البرامج التلفزيونية، أن العناية اليومية بالبشرة تعتبر أفضل العلاجات الوقائية التي يمكن للسيدة أن تقوم بها بشكل يومي وذلك لمقاومة العوامل التي تؤدي إلى ظهور مشكلات في البشرة مثل الجفاف أو التصبغات وغيرها.

كما أشارت إلى أن العناية اليومية لابد أن تترافق مع زيارة العيادة بين فترة وأخرى لدعم البشرة بالمواد المغذية مثل الكولاجين،الهيالرونيك أسيد و فيتامين سي وغيرها من المستحضرات الطبية التجميلية.

وقالت هلا غطاس، إن "كورس بينكي"الذي يتكون من كريم التفتيح وصابون يوجد منه 8 أنواع إضافة إلى السيروم الذي يعطي نضارة كبيرة للبشرة، مشيرة إلى أن كريم بينكي يساعد على ترطيب وتفتيح، وشد البشرة، ومقاومة التجاعيد.

الدكتورة هلا غطاس استشارية التجميل والليزر فوائد ترطيب البشرة
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