الانخفاض وصل لـ 27%.. مدبولي: نمتلك حصرًا لأسعار السلع في كافة المحافظات

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن في العاصمة الإدارية الجديدة، إننا نمتلك حصرًا حاليًا لأسعار السلع في كافة المحافظات، وبالتالي نرى حصر كامل محافظة وبالتالى نرى أن الأسعار قد تختلف من محافظة إلى محافظة، أو داخل المحافظة نفسها.

وأضاف "مدبولي"، أن الاتجاه العام حاليًا أنه حدث انخفاض لأسعار السلع كلها بصفة عامة بنسبة 22%، ولكن السلع الأساسية النزول فيها أكبر يتجاوز 25% ويصل لـ27 % طبقًا للأرقام.