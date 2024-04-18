برلماني عن ارتفاع الأسعار: بعض التجار الجشعين يصرون على استمرار هذا الوضع

كتب- نشأت علي:



طالب النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين والأجهزة الرقابية، بزيادة الرقابة الجادة على الأسواق ومراقبة التزام التجار بالأسعار المعلنة لعدد من السلع وضبط السوق وعدم المغالاة على المواطنين، خاصة بعد انخفاض أسعار مواد الإنتاج.

وأضاف طارق عبد العزيز، في بيان، الخميس، أنه تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة التي من شأنها تخفيف المعاناة عن المواطنين من خلال توفير العملة الصعبة والقضاء على السوق السوداء بالإضافة إلى الإفراج عن جميع السلع بالموانئ وتوفير كميات كبيرة جدًا من مستلزمات الإنتاج.

وتابع: لكن هناك بعض التصرفات التي تعرقل مسيرة الدولة في الإصلاح من بعض التجار الجشعين الذين يصرون على بقاء حالة السوق كما كانت قبل شهر رمضان المبارك للحفاظ على مكتسباتهم الحرام غير المشروعة.

وواصل "عبد العزيز": على المواطن المصري أن يكون على قدر المسئولية ويتعاون مع الأجهزة الرقابية بالتبليغ عن أي مخالفات أو تصرفات غير مشروعة من مافيا التجار الجشعين الذين لا يريدون خيرا لهذا البلد.

وطالب "عبد العزيز"، الجهات المعنية بتكثيف الجهود في الرقابة على الأسواق وتوصيل الدعم لمستحقيه، وتكثيف الحملات والإجراءات الرقابية الموسعة يوميًا على الأسواق والشوادر ومواجهة الارتفاع في أسعار السلع دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة، حتى تعود الأسعار لمعدلها الطبيعي ويشعر المواطن بانخفاضها.