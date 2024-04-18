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ممثل الإدارة الدينية لمسلمي روسيا: الإسلام انتشر في بلادنا قبل ألف عام بجهود الصحابة

02:28 م الخميس 18 أبريل 2024
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    التواصل بين الشعوب مقصد شرعي وإن اختلفوا في الدين
  • عرض 11 صورة
    التواصل بين الشعوب مقصد شرعي وإن اختلفوا في الدين
  • عرض 11 صورة
    التواصل بين الشعوب مقصد شرعي وإن اختلفوا في الدين
  • عرض 11 صورة
    التواصل بين الشعوب مقصد شرعي وإن اختلفوا في الدين
  • عرض 11 صورة
    التواصل بين الشعوب مقصد شرعي وإن اختلفوا في الدين
  • عرض 11 صورة
    التواصل بين الشعوب مقصد شرعي وإن اختلفوا في الدين
  • عرض 11 صورة
    التواصل بين الشعوب مقصد شرعي وإن اختلفوا في الدين
  • عرض 11 صورة
    التواصل بين الشعوب مقصد شرعي وإن اختلفوا في الدين
  • عرض 11 صورة
    التواصل بين الشعوب مقصد شرعي وإن اختلفوا في الدين
  • عرض 11 صورة
    التواصل بين الشعوب مقصد شرعي وإن اختلفوا في الدين
  • عرض 11 صورة
    التواصل بين الشعوب مقصد شرعي وإن اختلفوا في الدين

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:
تصوير- محمد معروف:

قال الدكتور روشان عباسوف، ممثل الإدارة الدينية لمسلمي روسيا، إن الدين الإسلامي وصل إلى روسيا، في القرن الأول الهجري بجهود الصحابة رضوان الله عليهم.

وأضاف روشان عباسوف، خلال كلمته على هامش معرض "روسيا - مصر: العلاقات الروحية عبر العصور" الذي تعقده دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية؛ بمقر دار الإفتاء المصرية، أن الإسلام دخل روسيا منذ أكثر من 1000 عام، وأنهم يعملون على وضع صورة صحيحة عنه في بلادهم.

وأكد: ستكون هناك زيارات إلى الدول العربية للتعريف بتاريخ الإسلام في روسيا وقد بدأنا بمعرض في دار الافتاء المصرية.

وأشار إلى أن طلاب روسيا المسلمين يدرسون بجامعة الأزهر بمصر ويعودون لنشر الصورة الصحيحة عن الإسلام، مثمنًا دور مصر حكومة وشعبا في احتضان أبنائهم للدراسة بجامعة الأزهر.

الدكتور روشان عباسوف مسلمي روسيا معرض روسيا - مصر دار الإفتاء المصرية
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