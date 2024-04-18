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رسميًا.. الخميس المقبل إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص

02:16 م الخميس 18 أبريل 2024

وزير العمل حسن شحاتة

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، أن الخميس المقبل الموافق 25 أبريل 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، يأتي ذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2024 والمتضمن أن يكون يوم الخميس الموافق 25 من شهر أبريل 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وأرسلت الوزارة، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذ الإجازة بمنشآت القطاع الخاص.

ونص الكتاب الدوري، على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

حسن شحاتة القطاع الخاص تحرير سيناء
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