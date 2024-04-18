شوقي علام: إقامة معرض "مصر - روسيا" بدار الإفتاء يعمق العلاقة بين الشعبين

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المفتى: التواصل بين الشعوب مقصد شرعي وإن اختلفوا في الدين

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير- محمد معروف:



أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن إقامة معرض "مصر - روسيا العلاقات الروحية عبر العصور"، في دار الإفتاء المصرية، يسهم في تعميق التفاهم المتبادل وعلاقات الصداقة بين شعبي مصر وروسيا.

وأوضح "علام"، خلال كلمته على هامش انطلاق المعرض، الخميس، أن المعرض يعد تفعيلًا للتعاون والتواصل بين الشعوب الذي حث عليه القرآن الكريم.

وأضاف أن الحوار بين الثقافات يمثل أحد أهم جوانب النموذج الذي يؤسس فكر التعاون بين الأديان والثقافات لأن مساحات التلاقي أوسع كثيرًا من مساحات الاختلاف.

وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية تعد شريكا أساسيا في التعارف والتعاون بين الشعوب وكذلك التعاون بين المفتين.

يقام معرض "تقاليد الإسلام في روسيا.. العلاقات الروحية عبر العصور" في مقر دار الإفتاء بالتعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية؛ بحضور سفير روسيا الاتحادية جيوجي بوريسينكو؛ وسفير جمهورية أذربيجان إيلحان بولوحوف؛ وسفير جمهورية كازاخستان كيرات لاما شريف؛ وسفير جمهورية أوزباكستان منصر بيك كيليتشيف؛ وفريق دبلوماسي من سفارة جمهورية طاجيكستان.