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المفتى: التواصل بين الشعوب مقصد شرعي وإن اختلفوا في الدين

01:43 م الخميس 18 أبريل 2024
  • عرض 11 صورة
    التواصل بين الشعوب مقصد شرعي وإن اختلفوا في الدين
  • عرض 11 صورة
    التواصل بين الشعوب مقصد شرعي وإن اختلفوا في الدين
  • عرض 11 صورة
    التواصل بين الشعوب مقصد شرعي وإن اختلفوا في الدين
  • عرض 11 صورة
    التواصل بين الشعوب مقصد شرعي وإن اختلفوا في الدين
  • عرض 11 صورة
    التواصل بين الشعوب مقصد شرعي وإن اختلفوا في الدين
  • عرض 11 صورة
    التواصل بين الشعوب مقصد شرعي وإن اختلفوا في الدين
  • عرض 11 صورة
    التواصل بين الشعوب مقصد شرعي وإن اختلفوا في الدين
  • عرض 11 صورة
    التواصل بين الشعوب مقصد شرعي وإن اختلفوا في الدين
  • عرض 11 صورة
    التواصل بين الشعوب مقصد شرعي وإن اختلفوا في الدين
  • عرض 11 صورة
    التواصل بين الشعوب مقصد شرعي وإن اختلفوا في الدين
  • عرض 11 صورة
    التواصل بين الشعوب مقصد شرعي وإن اختلفوا في الدين

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير- محمد معروف:

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن التعاون بين دار الإفتاء والإدارة الدينية في روسيا، يساهم في تعزيز علاقات الصداقة المتينة بين شعبي مصر وروسيا، وهو من باب التعاون والتعارف بين الشعوب.

وأوضح المفتي: الحوار بين الثقافات يمثل أحد أحد أهم جوانب نموذج التعاون بين جميع الثقافات، والتواصل بين الشعوب أمر ضروري ومقصد شرعي حتى ولو اختلفوا في الدين إلا أنهم يتفقون في الجانب الأخلاقي.

وأشار، خلال كلمته على هامش معرض "روسيا - مصر: العلاقات الروحية عبر العصور" الذي تعقده دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية؛ بمقر دار الإفتاء المصرية، إلى أن دار الإفتاء تعد شريكا فعالا للتواصل مع شعوب العالم، معلنا وصول عدد أعضاء الأمانة لدور وهيئات الإفتاء إلى 80 دولة.

وأكد أهمية التعاون مع الإدارة الدينية بموسكو من خلال المؤتمرات وترجمة الكتب، مشيرا إلى التعاون لمكافحة التطرف، كما أن القواسم المشتركة والعلاقات المتبادلة بين روسيا ومصر تسهم في استمرار أواصر التعاون والتلاقي والتعاون مستمر.

الدكتور شوقي علام معرض روسيا - مصر دار الإفتاء المصرية
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