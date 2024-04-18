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رئيس الوزراء: حريصون على متابعة حركة الأسواق وتوفير السلع للمواطنين

01:01 م الخميس 18 أبريل 2024

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد فتحي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة بمختلف أجهزتها حريصة على إتاحة الدعم اللازم للمصنعين والمصدرين المصريين.

وخلال اجتماع الحكومة اليوم، أكد أن الحكومة حريصة على متابعة حركة الأسواق وتوافر السلع للمواطنين في ضوء قرارات وإجراءات خفض الأسعار واستدامة توافر السلع في الأسواق المحلية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك متابعة دورية لحركة الأسواق وأسعار السلع اتساقا مع ما اتخذته الحكومة من خطوات وإجراءات لتوفير العملة الأجنبية، لافتا إلى أن الدولة بقيادتها السياسية ومؤسساتها تبذل جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة وهناك تنسيقات تتم على مدار اليوم مع مختلف الأطراف.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء حركة الأسواق السلع
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