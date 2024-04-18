إعلان

BBC

بحضور سفراء 4 دول.. المفتي يطلق معرض "مصر - روسيا" العلاقات الروحية عبر العصور

12:48 م الخميس 18 أبريل 2024

الدكتور شوقي علام

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:


أطلق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، صباح الخميس، معرض "مصر - روسيا" العلاقات الروحية عبر العصور، بمقر دار الإفتاء، بالتعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية.

يحضر فعاليات المعرض، سفير روسيا الاتحادية جيوجي بوريسينكو؛ وسفير جمهورية أذربيجان إيلحان بولوحوف؛ وسفير جمهورية كازاخستان كيرات لاما شريف؛ وسفير جمهورية أوزباكستان منصر بيك كيليتشيف؛ وفريق دبلوماسي من سفارة جمهورية طاجيكستان.

ومن المقرر، أن يُلقي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، كلمة بعد افتتاح المعرض، عن التعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية.

الدكتور شوقي علام سفير روسيا الاتحادية جمهورية روسيا الاتحادية معرض مصر - روسيا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الحكومة توافق على 11 قرارًا خلال اجتماعها الأسبوعي.. تعرف عليها

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* النواب في العاصمة الإدارية.. هل يتم إجراء التعديل الوزاري الأحد المقبل؟
* مصر تترقب تدفقات بـ 30 مليار دولار وتبحث بدائل جديدة لتحسين الاقتصاد
* البرودة راجعة.. الأرصاد تُحذر المواطنين ونصائح لمرضى الحساسية
* ماذا ستفعل مصر بدولارات رأس الحكمة؟