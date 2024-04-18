النواب في العاصمة الإدارية.. هل يتم إجراء التعديل الوزاري الأحد المقبل؟

كتب- نشأت علي:

كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إمكانية عرض تشكيل الحكومة الجديد على البرلمان يوم الأحد المقبل، حيث يعقد مجلس النواب تلك الجلسة بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية.

وكتب "بكري"، منشورًا عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، قال فيه: الأحد المقبل يعقد مجلس النواب جلسته في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية، ثم يعود المجلس ليواصل جلساته من مقره القديم".

وأضاف بكري: لماذا تعقد الجلسة في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية، هل هناك جديد في الأمر، مجرد سؤال؟، وهو التساؤل الذي فسرته بعض المصادر بإمكانية إجراء التشكيل الحكومي الجديد.