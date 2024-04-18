إعلان

BBC

النواب في العاصمة الإدارية.. هل يتم إجراء التعديل الوزاري الأحد المقبل؟

12:19 م الخميس 18 أبريل 2024

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إمكانية عرض تشكيل الحكومة الجديد على البرلمان يوم الأحد المقبل، حيث يعقد مجلس النواب تلك الجلسة بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية.

وكتب "بكري"، منشورًا عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، قال فيه: الأحد المقبل يعقد مجلس النواب جلسته في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية، ثم يعود المجلس ليواصل جلساته من مقره القديم".

وأضاف بكري: لماذا تعقد الجلسة في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية، هل هناك جديد في الأمر، مجرد سؤال؟، وهو التساؤل الذي فسرته بعض المصادر بإمكانية إجراء التشكيل الحكومي الجديد.

مجلس النواب التعديل الوزاري النائب مصطفى بكري
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* مصر تترقب تدفقات بـ 30 مليار دولار وتبحث بدائل جديدة لتحسين الاقتصاد
* البرودة راجعة.. الأرصاد تُحذر المواطنين ونصائح لمرضى الحساسية
* ماذا ستفعل مصر بدولارات رأس الحكمة؟