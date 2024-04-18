الجيزة: إطلاق الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، تدشين الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تم إطلاقها خلال شهر مارس الماضي؛ حرصًا على الحفاظ على دورية انعقاد المبادرة بشكل سنوي وبناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وضمانًا لاستدامة النجاحات المحققة خلال الدورات السابقة في ظل الدور الحيوي الذي تقوم به المبادرة على مستوى المحافظات.

وبحسب بيان صادر عن محافظة الجيزة، اليوم الخميس، تم إطلاق المبادرة برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغير المناخي، وتعد المبادرة الأولى من نوعها عالميًا من حيث التركيز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.

ويمكن للمشروعات التي تعمل في التخصصات التالية التقدم للمشاركة في المبادرة:

- استخدام الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة.

- الحد من مصادر التلوث.

- الإدارة المستدامة للمخلفات.

- الاقتصاد الدوار والكفاءة البيئية.

- مدخلات الإنتاج الخضراء.

- الخامات ومواد التعبئة الصديقة للبيئة.

وتستهدف المبادرة، المشروعات الخضراء الذكية والتي تقع ضمن الفئات التالية، على أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدى؛ لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كلٌ في فئته.

- المشروعات الكبيرة.

- المشروعات المتوسطة.

- المشروعات المحلية الصغيرة.

- الشركات الناشئة.

- مشاريع ريادة الأعمال والمشاريع حديثة التأسيس"، المرأة و تغير المناخ والاستدامة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

ويمكن التقدم للمشاركة في المبادرة للشركات والأفراد والمؤسسات إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي من هنا.

ويأتي ذلك؛ تماشيًا مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.