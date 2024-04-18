رغيف العيش بجنيه.. التموين تكشف أسعار الخبز السياحي والفينو

كتب- محمد أبو بكر:

قال نصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين ومدير تموين القاهرة، إن هناك انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الدقيق.

وأوضح "ثابت"، أن سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا يبلغ 150 قرشًا، فيما يبلغ سعر رغيف الخبز وزن 40 جرامًا 75 قرشًا، وسعر رغيف الخبز وزن 25 جرامًا 50 قرشًا.

وأضاف وكيل أول وزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" الذي يُذاع على قناة صدى البلد، الخميس، أن سعر رغيف الفينو يبلغ 100 قرش للرغيف بوزن 25 جرامًا، وسعره 150 قرشا للرغيف بوزن 50 جرامًا.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الدقيق بالإضافة إلى انخفاض أسعار رغيف الخبز، سيكون له تأثير كبير على انخفاض سعر السندوتشات مثل الفول والطعمية في المطاعم في الفترات المقبلة.

وأشار "ثابت"، إلى أن هناك توجيهات مستمرة من وزير التموين بالمتابعة المستمرة في المخابز، والعمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية من أجل خدمة المواطن المصري.

كما أكد وكيل أول وزارة التموين ومدير تموين القاهرة، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع شعبة المخابز بوزارة التموين، بشأن تحديد سعر ووزن الخبز السياحي والفينو، وضمان عدم الانحراف عن الأسعار في الفترة المقبلة والالتزام بالسعر المعلن بعد انخفاض أسعار الدقيق.

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