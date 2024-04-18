نداء للمسافرين إلى دبي.. قرار عاجل من مصر للطيران بشأن استئناف رحلاتها

كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن استئناف رحلاتها الجوية من وإلى إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

جاء القرار بعد توقف الرحلات الجوية ليوم واحد إثر اضطرابات كبيرة بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تسير مصر للطيران اليوم 3 رحلات جوية إلى دبي.



وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران

على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، أو الرقم الأرضي 090070000، أو الرقم الدولي 97142306666+، أو الرقم الدولي 966122297777+، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com، أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران، أو الوكيل السياحي.