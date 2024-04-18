وزير الري: نبحث استخدام التصرفات بديلًا عن المناسيب في منظومة الري

كتب- عمرو صالح:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة إجراءات تحسين منظومة توزيع المياه من خلال التحول للإدارة باستخدام التصرفات بدلًا من المناسيب.

وبحسب بيان الوزارة، الخميس، استعرض الدكتور سويلم، الفني والمالي الخاص بالدراسة التي سيقوم بها المركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق مع مصلحة الري وبالتعاون مع معهد دلتارس الهولندي تحت مظلة برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا "Water JCAR"، والتي تهدف لتحديد مواقع ورسم خرائط مآخذ المياه بمختلف إدارات الري، ومراجعة منحنيات قياس التصرفات المستخدمة حاليًا، مع اقتراح مواقع جديدة للقياس على شبكة الترع والمصارف، وإعداد قاعدة بيانات لحصر بيانات المناسيب والتصرفات المائية خلال السنوات السابقة.

كما تم استعراض مقترحات تصميم نموذج سهل الاستخدام لوضع منحنيات قياس التصرفات المائية، مع إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الصناعي في تطوير منحنيات قياس التصرفات المائية، وستشمل الدراسة برنامج لبناء القدرات لمهندسي الوزارة عن طريق توفير التدريب اللازم على استخدام هذا النموذج بالتعاون مع معهد دلتارس الهولندي.

وأوضح وزير الري، أن هذه الدراسة تُعد خطوة مهمة في عملية تطوير منظومة توزيع المياه، وبدء إجراءات التحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات في إدارة وتوزيع المياه، وضمان توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقًا لاحتياجات المنتفعين على الترعة، وتنظيم عملية توزيع وإدارة المياه داخل كل حبس هيدروليكي.

ووجه الدكتور سويلم، بمواصلة العمل على إجراء الدراسة بالتنسيق بين أجهزة المركز ومصلحة الري مع تدقيق البيانات المستخدمة وإجراء القياسات اللازمة على الطبيعة لمعايرة نتائج النموذج الرياضي المستخدم وتحسين النتائج المتوقع صدورها عن النموذج، مع إدراج بُعد التغيرات المستقبلية في تنفيذ الدراسة وربطها بخطة ورؤية الوزارة في إدارة المياه مستقبلًا.

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