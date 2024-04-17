"الغرف التجارية": إعلان الأوزان الجديدة للرغيف الحر غدا

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه تم عقد أكثر من 50 اجتماعا خلال الفترة الماضية من أجل خفض أسعار السلع ضمن مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار.

وأضاف "عز" في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الأربعاء، إن كل من يخالف مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار على السلع سيتعرض للمساءلة القانونية.

وأوضح : أن غدًا سيتم الإعلان عن أسعار الخبز الجديدة بأوزانها الجديدة، متابعًا "المخبز ملزم بأن يقوم بعمل الأوزان بالأسعار المتوافق عليها".

وتابع "وللمخابز أن تنتج الأصناف الفاخرة الغالية ولكن لازم لما المواطن يذهب لازم يلاقي الخبز بالأوزان والأسعار المتفق عليها".

وأكمل "سيكون هناك حملات رقابة على المخابز وعلى كل السلع، ولا بد أن نعلم أن المواطن هو الحلقة الأقوى وهو الذي يحدد السلعة التي يريد شرائها وفق لآليات السوق والإعلان عن أسعار المنتج واستعمال ذلك لصالح المواطن".

وتابع "ولذلك صدر قرار رئيس الوزراء لإعلان الأسعار على السلع، ونجد أن نسبة التخفيضات 25% تكون على بعض السلع الفاخرة بطيئة الدوران".

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