رئيس شعبة المخابز يكشف الأوزان والأسعار الجديدة للرغيف الحر

كتبت - داليا الظنيني:

كشف عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز، أن المقترح المقدم من الشعبة بشأن الأوزان الجديدة للعيش الحر وزن 80 جرام بـ150 قرش ووزن الـ40 جرام ووزن الـ25 جرام بـ50 قرش.

وقال "غراب" في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" مساء الأربعاء، إن وزن الرغيف المدعم هو 90 جرام بـ5 قروش لمن يحمل البطاقة التموينية.

ومن جانبه، كشف النائب طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، تفاصيل اجتماع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أمس، مع أصحاب المخابز بشأن أسعار الخبز السياحي والفينو.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن الوزير طالب أصحاب المخابز بضرورة خفض أسعار الخبز السياحي في ظل توافر الدولار وثبات سعره رسميا وتراجع أسعار الدقيق، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيعقد غدا الخميس، اجتماعا مع وزير التموين وعدد من المسؤولين، لإعلان أسعار الخبز السياحي رسميًا.