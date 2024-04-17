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برلمانية تضع حلول لمواجهة مخاطر الكلاب الضالة

10:57 م الأربعاء 17 أبريل 2024

نائبة التنسيقية رشا أبو شقرة

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كتب - نشأت علي:

أكدت النائبة رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة تعد مشكلة خطيرة جدا ولم تأخذ حقها في الاهتمام والدليل على ذلك تأخر الحكومة في تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، موضحة أن الجاني حيوان والضحية هو الشخص الذي يتعرض لعقر من حيوان.

جاء ذلك خلال استعراضها طلب الإحاطة المقدم منها بشأن سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب متساله إذا كان الحيوان ضال وعقر شخص فالمسؤولية تقع على من؟.

وقالت هناك زيادة كبيرة في حالات العقر والسعار وهذا يدل على تقاعس دور الطب البيطري لحملات تطعيم الحيوانات الضالة.

وأكدت أبو شقرة، أنه زادت حالات العقر في الفترة الأخيرة، متسائلة:" لماذا لا يتم جمع هذه الكلاب الضالة في مستوطنات ويتم التعامل معهم بشكل خاص؟.

وأضافت:" بأكد على حقوق الحيوان وبقول نصدرهم للدول بهدف التربية والحراسة فنحن لدينا انواع مميزه من الكلاب ويمكن أن نستخدمها".

النائبة رشا أبو شقرة مجلس النواب الكلاب الضالة
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