حالة الطقس غدًا الخميس.. "الأرصاد": انخفاض 5 درجات في الحرارة بهذه الأماكن

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 18 أبريل 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه اعتبارًا من غدًا الخميس 18 أبريل وحتى الثلاثاء 23 أبريل 2024، تشهد حالة الطقس انخفاضا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 5 لـ6 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضحت "الهيئة"، أنه يسود حالة الطقس غدًا الخميس، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء والصعيد.

وأشارت إلى أن طقس غدًا الخميس، يشهد، نشاط للرياح، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

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