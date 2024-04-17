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متصلة:جوزى مش بيقولى كلام حلو من 10 سنين.. وأمين الفتوى يرد

08:14 م الأربعاء 17 أبريل 2024

الشيخ عويضة عثمان

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كتب- محمد أبو بكر:

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: " متزوجة بقالي 10 سنين وجوزي ما بيقوليش كلام حلو من بعد الخطوبة، وقلت إنه مش بيتكلم، لكن سمعته بيتكلم مع بنات حلو".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأربعاء: "لازم ألا نفسر بعض التفسيرات ولازم نتعامل بحسن ظن، لما الزوجة تلاقيه امتنع عن الكلام معها".

وتابع: "دائما التقديم للنفس مهم أوى، هل مش بيتكلم معاكى بسبب طريقة حديثك معها، هل هو بخل كلام منه، وبلاش الظن السيئ، تشوف هى مقصرة فى إيه وتبدأ معاه الكلام، وتغير من حالها وهو كمان هيتغير".

الشيخ عويضة عثمان جوزى مش بيقولى كلام حلو أمين الفتوى بدار الإفتاء برنامج فتاوى الناس
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