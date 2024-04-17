ليس غريبا عليها.. ملك البحرين: نجدد دعمنا لدور مصر في نشر السلام

كتب- محمد أبو بكر:

قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إن جلسة المباحثات المشتركة مع الرئيس السيسي، ناقشت عددا من القضايا ذات الأولوية والأهمية لتعزيز العمل العربي المشترك، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية، والحاجة إلى مسار إنساني نحو سلام عادل ودائم في المنطقة على أساس حل الدولتين، وقبول فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة؛ لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

وأضاف ملك البحرين، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، الأربعاء، بقصر الاتحادية، أنه تم بحث جدول أعمال القمة العربية الـ33 والتي تستضيفها مملكة البحرين في شهر مايو المقبل، وضرورة التوصل بصورة عاجلة إلى سياسة واضحة لوقف التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط وضمان السلام والأمن الإقليمي.

وأكد "حمد بن عيسى آل خليفة"، تجديده دعم البحرين لجهود مصر ودورها التاريخي المستمر لنشر السلام ودعم الاستقرار الإقليمي والعالمي وهو أمر ليس بغريب على مصر التي سجلها تاريخها القديم أول معاهدة سلام مكتوبة عرفها العالم بين القائد رمسيس الثاني والمملكة الحثية في عام 1258 قبل الميلاد.

وأشار إلى أن هذه المعاهدة تضمنت بنودًا قانونية وعسكرية لسلام دائم بين المملكتين ومسجلة اليوم في هيئة الأمم.

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