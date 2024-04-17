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وزير الري يعقد اجتماعًا لمتابعة آخر أعمال مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنز

06:01 م الأربعاء 17 أبريل 2024
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    وزير الري يعقد اجتماعًا لمتابعة أخر أعمال مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنز
  • عرض 5 صورة
    وزير الري يعقد اجتماعًا لمتابعة أخر أعمال مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنز
  • عرض 5 صورة
    وزير الري يعقد اجتماعًا لمتابعة أخر أعمال مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنز
  • عرض 5 صورة
    وزير الري يعقد اجتماعًا لمتابعة أخر أعمال مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنز
  • عرض 5 صورة
    وزير الري يعقد اجتماعًا لمتابعة أخر أعمال مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنز

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كتب- محمد أبو بكر:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنز، فيما يخص وزارة الموارد المائية والري.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، عقد "سويلم"، اليوم أيضًا، إجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر.

وجاء الاجتماع؛ لمتابعة الموقف المائى بالمحافظات والتأكد من الوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة لجميع المنتفعين، ومراجعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

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