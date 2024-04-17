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غرفة السياحة تكشف موعد إعلان أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة

05:46 م الأربعاء 17 أبريل 2024

غرفة شركات السياحة

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلن أسامة عمارة، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس إدارة الغرفة السياحية ومندوبيها في الجمعية العمومية للاتحاد والتي من المقرر إجراؤها الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.

وأوضح "عمارة"، خلال منشور للاتحاد، حصل مصراوي على نسخة منه، أن الإعلان النهائي لكشوف المرشحين وإخطار جميع المنشآت أعضاء الغرفة خلال أربعة أيام وهي "الجمعة 10 مايو والسبت 11 مايو والأحد 12 مايو والإثنين 13 مايو" كحد أقصى؛ تنفيذًا للمادة 30 من اللائحة التنفيذية.

وأشار المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه وجب التنويه والتصحيح بأن الإعلان والإخطار للمنشآت حتى نهاية عمل يوم الإثنين الموافق 13 مايو 2024، وليس كما ورد بالدعوة 17 مايو 2024.

السياحة إعلان كشوف المرشحين النهائي لانتخابات مجلس إدارة الغرف ومندوبيها بهذا الموعد

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