إعلان

BBC

توجيه عاجل من غرفة السياحة للشركات بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور - مستند

05:34 م الأربعاء 17 أبريل 2024

غرفة شركات السياحة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر:

طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أعضاء الجمعية العمومية "أصحاب الشركات" التي لا تسمح ظروفهم الاقتصادية بالوفاء بالحد الأدنى للأجور الذي أعلن عنه المجلس القومي للأجور مؤخرًا بقيمة 6000 جنيه، الحضور إلى الغرفة وتقديم طلب الاستثناء في موعد غايته 9 مايو 2024، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل.

وأوضحت غرفة السياحة، بحسب منشور، حصل مصراوي على نسخة منه، أن ما سبق حتى يتسنى للغرفة إرسال تلك الطلبات للاتخاد؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأشارت "الغرفة"، إلى أن ذلك في ضوء الخطاب الوارد من الاتحاد المصري للغرف السياحية بشأن الحد الأدنى للأجور وصدور القرار رقم 27 لسنة 2024 والمنشور في الوقائع المصرية العدد 83 بتاريخ 8 أبريل 2024، من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، والذي نص في مادته الأولى أن يكون الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مايو 2024، ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

يذكر أن المجلس القومي للأجور، قرر خلال اجتماع سابق له، زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024؛ تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفَي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال.

بيان مهم من غرفة السياحة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد زيادتها

اقرأ أيضًا:

يربط الجيزة بالقاهرة.. أحدث 18 صورة لمحور 26 يوليو الجديد

36 صورة ترصد المشروعات التي تفتتحها محافظة الجيزة في 2024

غرفة السياحة للشركات تطبيق الحد الأدنى للأجور الاتحاد المصري للغرف السياحية توجيه عاجل من غرفة السياحة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
غرفة السياحة تكشف موعد إعلان أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

الحكومة تعلن موعد إجازة عيد تحرير سيناء
مصر للطيران: توقف مؤقت للحركة الجوية بين القاهرة ودبي لسوء الأحوال الجوية