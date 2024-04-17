توجيه عاجل من غرفة السياحة للشركات بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور - مستند

كتب- محمد أبو بكر:

طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أعضاء الجمعية العمومية "أصحاب الشركات" التي لا تسمح ظروفهم الاقتصادية بالوفاء بالحد الأدنى للأجور الذي أعلن عنه المجلس القومي للأجور مؤخرًا بقيمة 6000 جنيه، الحضور إلى الغرفة وتقديم طلب الاستثناء في موعد غايته 9 مايو 2024، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل.

وأوضحت غرفة السياحة، بحسب منشور، حصل مصراوي على نسخة منه، أن ما سبق حتى يتسنى للغرفة إرسال تلك الطلبات للاتخاد؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأشارت "الغرفة"، إلى أن ذلك في ضوء الخطاب الوارد من الاتحاد المصري للغرف السياحية بشأن الحد الأدنى للأجور وصدور القرار رقم 27 لسنة 2024 والمنشور في الوقائع المصرية العدد 83 بتاريخ 8 أبريل 2024، من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، والذي نص في مادته الأولى أن يكون الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مايو 2024، ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

يذكر أن المجلس القومي للأجور، قرر خلال اجتماع سابق له، زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024؛ تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفَي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال.

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