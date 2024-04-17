الجيزة: رفع 1400 حالة إشغال وغلق 4 محال وإزالة 3 حالات بناء مخالف

كتب- محمد أبو بكر:

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حى الهرم، باستمرار شن الحملات بقطاع هضبة الأهرام وتكثيف جهود رفع كفاءة الخدمات المقدمة لسكان المدينة وتحسين جودة الحياة بها.

وبحسب بيان صادر عن محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، تم شن حملة نظافة مكبرة شملت قطاعات "ز، ج، أ بالبوابة الأولى"، وتمكنت من رفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة بتلك القطاعات.

وبشأن الإشغالات، صادرت "الجيزة"، 1400 حالة إشغال عبارة عن "كراسى وأستاندات و شيش ومعدات وثلاجات وشاشات عرض ودراجات بخارية وتروسيكلات" للمقاهي والمطاعم والكافيهات، وتم غلق وتشميع ٤ محال مخالفة، وتم تلقي شكاوى عديدة من المواطنين بشأنهم.

وتابعت "المحافظة": للحد من العشوائية وإزالة مخالفات البناء فى المهد، تم رصد ٣ حالات تعدى بناء حوائط بالعقارات أرقام "٣٧٤ز، ١١٧ك، ٣٧ هه"، وعلى الفور تم إزالة الحوائط وتحرير المحاضر بحالات المخالفة.