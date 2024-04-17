"التموين" تستهدف استلام 230 ألف طن قمح بالفيوم خلال الموسم الحالي

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه من المستهدف استلام 230 ألف طن قمح في محافظة الفيوم خلال موسم التوريد المحلي لعام 2024 ، وذلك من إجمالي المساحة المنزرعة البالغة 171 ألفا و524 فدانا.



وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن جميع نقاط إستلام القمح المحلي بمحافظات الجمهورية تقوم حاليًا باستلام المحصول من المزارعين وذلك عبر الجهات المسوقة وهي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.



وكشف المصيلحي، عن تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة و الهناجر لاستلام محصول القمح المحلي المنتج هذا العام بمساحات تخزينية كبيرة.



وقال إنه مستهدف خلال موسم 2024 إستلام 3.5 مليون طن قمح من كافة محافظات الجمهورية، على أن يتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من التوريد.



وأوضح المصيلحي، أنه تم تشكيل لجان الاستلام بكل نقطة تجميع وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية، وذلك لمتابعة توريد القمح، مشيرًا إلي أنه أصدر توجيهات بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل أي عقبة أمام عمليات التوريد.



وبدوره أكد اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إن القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام شمل حظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح.



نوه إلي حظر استخدام القمح بمطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر القرار أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.

فيما قال السيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم، خلال جولة تفقدية على صومعة الفيوم بمركز طامية بمشاركة المركز الإعلامي بوزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى المحافظة هذا الموسم بلغت 171 ألفا و 524 فدانا ، وتتراوح إنتاجية الفدان الواحد ما بين 12 و 18 أردبا، و تصل إلي 24 أردبا في بعض المناطق.



وأضاف حرز الله أنه تم استلام حتى الآن 2500 طن قمح حتى صباح اليوم من المزارعين بمحافظة الفيوم، موضحا أنه يتم توريد محصول القمح المحلي من المزارعين عبر 13 نقطة بسعة إجمالية 200 ألف و300 طن، موزعة كالتالي 3 صوامع، و4 هناجر، و6 شون حديثة.



وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم أن متوسط حجم التوريد اليومي يبلغ 680 طنا تتخطى 700 طن في ذروة الموسم.



من جانبه قال المهندس محمد عبد العزيز مشرف صوامع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين في منطقة شمال الصعيد ( الفيوم و الجيزة و بني سويف ) أنه تم استلام حتى الآن ما يقرب من 3000 آلاف طن النسبة الأكبر منها في الفيوم ثم بني سويف و الجيزة، و مستهدف استلام نحو 390 ألف طن خلال موسم التوريد في الثلاثة محافظات.



وأضاف عبد العزيز أن إجمالي السعات التخزينية التابعة للشركة في منطقة شمال الصعيد تبلغ 390 ألف طن بعدد 7 صوامع، موزعة كالتالي : بني سويف 120 ألف طن في صومعتي سدس 60 الف طن و كوم ابو راضي 60 الف طن.

وتابع عبد العزيز أن محافظة الفيوم بها صومعتان بسعة إجمالية 120 ألف طن، موزعة 60 ألف طن صومعة طامية و 60 ألف طن صومعة قصر الباسل.

وأوضح عبد العزيز أن محافظة الجيزة بها 3 صوامع بإجمالي سعات تخزينية 150 ألف طن ( برقاش 60 الف طن , و بني سلامة 60 ألف طن ، أطفيح 30 ألف طن ) .

بينما قال المهندس أحمد حسان مدير صومعة طامية في محافظة الفيوم أن السعة الإجمالية للصومعة 60 الف طن بعدد 12 خلية سعة الخلية الواحدة 5 آلاف طن، موضحا أن الصومعة تم إنشاؤها في عام 2017 ضمن المنحة الإماراتية بعدد 25 صومعة لصالح وزارة التموين.



وأضاف مدير صومعة طامية أن المساحة المنزرعة من القمح في مركز طامية تبلغ 31 الفا و 169 فدانا.



