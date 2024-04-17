رئيس الحجر الزراعي يشارك في الاجتماع السنوي لهيئة تدابير الصحة النباتية "الفاو" في روما

كتب- عمرو صالح:

شارك الدكتور سعد موسى، ممثل نقطة الاتصال الرسمية لوقاية النباتات بمصر ورئيس الحجر الزراعي والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، في الدورة الثامنة عشرة لاجتماع الهيئة الدولية لتدابير الصحة النباتية، والذي يلتقي فيه رؤساء الحجر الزراعي لأكثر من ١٨٠ دولة على مستوى العالم؛ لعقد المباحثات والتشاور ومناقشة المعايير الدولية للصحة والصحة النباتية الحاكمة لتبادل السلع الزراعية بين الدول وتذليل العقبات أمام انسياب حركة السلع الزراعية ومناقشة أي عوائق تجارية في هذا الخصوص.

وتضطلع الدول الأعضاء بالاتفاقية خلال هذا الاجتماع وبشكل أساسي إلى صياغة ومراجعة وتبني معايير الصحة النباتية التي ستكون بمثابة المشرع الدولي الذي يرسم خارطة أعمال الحجر الزراعي وصحة النباتات على المستوى العالمي في المرحلة المقبلة، إضافة إلى ذلك تبنّي خطوط توجيهية للاعتراف بالمنظمات الإقليمية لوقاية النباتات لتحفيز التعاون والمساعدة في تطبيق أهداف الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

جدير بالذكر أن هيئة تدابير الصحة النباتية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو، هي الجهاز الحاكم للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والتي أنشئت وفقاً للمادة الثانية عشرة من نص الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات وعضوية أكثر من ١٨٠ دولة، وقد تم التصديق عليها عام 1997م، والتي تقرر لها الاجتماع سنويًّا وبشكل دوري في المقرّ الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة في روما بإيطاليا؛ لرسم السياسة الدولية لحركة السلع الزراعية بين الدول وما حولها من حماية النباتات عبر التجارة الدولية؛ بوصفها الجهاز الدولي الحاكم للاتفاقية.

ويعد هذا الاجتماع هو حدث دولي مهم كونه يتيح أكبر تجمع لرؤساء الحجر الزراعي على مستوى العالم؛ لمناقشة السياسات الدولية والقواعد الفنية المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير، مع مراجعة المعايير الدولية الحاكمة لذلك.

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