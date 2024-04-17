الزراعة توجه نصائح مهمة لمزارعي البصل للحصول على أحجام مناسبة

كتب- عمرو صالح:

مع بدء موسم البصل، وجه الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح أراضي نصائح مهمة للمزارعين للحصول على أحجام جيدة ومناسبة من محصولهم والتي من شأنها أن تحقق لهم هامش ربح جيد.

وقال فهيم عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إن هناك توصيات خاصة لتحجيم البصل يجب على مزارعيه اتباعها خلال الفترة الحالية لكي يستطيعوا أن يحصلوا على أحجام مناسبة وهي:

1- يجب إضافة سلفات البوتاسيوم بمعدل 10 – 15 كجم مع الري بالغمر و 3-4 كجم سلفات بوتاسيوم للري بالتنقيط نظراً لحاجة البصل إلى عنصر الكبريت لزيادة قدرته على التخزين وزيادة المركبات الكبريتية المسئولة عن الحرافة والنكهة.

2- وضع نترات البوتاسيوم بمعدل 1.5-2 كجم رشاً للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة ثلاث مرات ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 25 الى 30 سم لفدان للبصل على 300 لتر ماء للفدان.

3- استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 1.5 لتر (كجم) رشاً للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة مرتين ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 25-30 سم للفدان للبصل والثوم والبطاطس على 300 لتر ماء للفدان.

4- رش مركبات البورون على الأوراق قبل حصاد المحصول من 20 -25 يوم، ويمكن رشه بمعدل 1.5 لتر للفدان ويمكن الخلط مع ثيوسلفات البوتاسيوم KTS، بمعدل 1-1.5 لتر للفدان / 300 لتر ماء للفدان.

5- الرش بمركب ميبكوات الكلورايد 25% بمعدل 100 مل لكل 400 لتر ماء للبصل.

اقرأ أيضا:

وزير الري: مصر ملتزمة بتعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية لتحسين إدارة الموارد المائية

الصحة تدشن مشروع ميكنة وربط مراكز الوقاية من مضاعفات العقر أو الخدش من الحيوان

وزير التعليم العالي الأسبق يشارك في معرض "إديوتك إيجيبت"