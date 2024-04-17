متحدث "بحوث القطن": زراعة 30 ألف فدان من محصول القطن خلال 2024

قال مصطفى عمارة، المتحدث الإعلامي باسم معهد بحوث القطن، إن خطة وزارة الزراعة والدولة للنهوض بمحصول القطن، تبدأ بتحديد أسعاره قبل بداية الموسم بفترة كافية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن سعر ضمان القطن بـ10 آلاف جنيه لوجه قبلي، و12 ألف جنيه لوجه بحري؛ مما يعطي تنافسية للمحصول مع المحاصيل الصيفية الأخرى ليتخذ الفلاح قرار الزراعة.

وأضاف عمارة، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه جرى إصدار قرار وزاري رقم 88 هذا العام، بزراعة أصناف القطن التي تتميز بالإنتاجية العالية في صفات الجودة وقصر العمر، لافتًا إلى أن أهم ما يميز هذا القرار، أنه في العام الماضي كانت تزرع الأصناف في محافظة المنوفية فقط، أما هذا العام فستزرع في المنوفية والبحيرة والقليوبية والغربية.

وتابع المتحدث الإعلامي باسم معهد بحوث القطن، بأن العام الماضي كان التوسع في زراعة الأصناف في 85 فدانًا فقط بمحافظة السوهاج، أما هذا العام فسيزرع في المحافظة بأكملها، بجانب أسيوط وقنا والأقصر والوادي الجديد، لافتًا إلى أن ما جرى زراعته حتى الآن نحو 30 ألف فدان على مستوى الجمهورية؛ 6000 وجه قبلي و24 ألف فدان في وجه بحري.