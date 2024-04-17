مصطفى الفقي يتوقع رد إسرائيل على الضربات الإيرانية

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور مصطفى الفقي، أن إيران تريد أن تثبت أنها قوة دولية إقليمية عن طريق هجومها على إسرائيل، مبينا أن رد إيران على إسرائيل كان كابوسا بالنسبة لقيادتها بناء على ضغط شعبي داخلي.

وأضاف الفقي خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، على قناة إم بي سى مصر، مساء الثلاثاء، أن إيران لا تفكر بمنظور إسلامي ولا شرق أوسطي ولكنها تفكر بمنظور إيرانى فقط، مبينا أن ما فعلته إسرائيل كان لحفظ ماء الوجه.

وأوضح أن إسرائيل تلجأ دائما إلى نظرية إرهاب جميع الأطراف وهي ليست في حد ذاتها قوة ضخمة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة هي الرابحة من الأحداث التي نشبت في الـ٧٢ساعة الماضية.

وأكد أن الغرب لن يسمح بمواجهة إيرانية حقيقية مع إسرائيل، موضحا أن إيران تسعى إلى استعادة الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال اعتدال العلاقات بينهما.

وأشار إلى أن إسرائيل ليست مطلقة اليد فى ردها على الهجوم الإيرانى وهناك قيود سياسية كبيرة عليها، لافتا إلى أنه من المحتمل أن ترد إسرائيل بعملية خاطفة على إيران، لكنها لن تترك أثرا كبيرا على الأرض.

وشدد على أن دور مصر فى هذه المرحلة كان حكيما للغاية، مشيرا إلى أن مصر ليس لديها ما يمنع من الاتصال بإيران ولكن المنطقة تحتاج إلى قوة عاقلة.



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