نقابة الصيادلة: ارتفاع أسعار أدوية الأمراض المزمنة بنسبة تصل لـ 25%

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، أن شركات الأدوية تقدمت بطلب لرفع أسعار منتجاتها بنسبة 50%، نتيجة تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأضاف، "محفوظ"، في مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، على قناة إم بى سى مصر مساء الثلاثاء: "مفيش حاجه اسمها زيادة أسعار الدواء بنسبة 50% مرة واحدة، وحاليًا يتم دراسة زيادة الأسعار من الجهات المعنية".

وأوضح أن هناك 8 شركات تابعين لقطاع الأعمال، تقوم بتصنيع الأدوية الرئيسية في مصر، ومنها أدوية السكر والضغط، منوها إلى أن أدوية الأمراض المزمنة هي التي سترتفع أسعارها بنسبة 20% أو 25% على الأقل.

وأكد رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، أن الأدوية الأقل تكلفة هي التي ستتعرض للزيادة السعرية الأعلى.

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