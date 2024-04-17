هل حددت الحكومة موعدًا لانتهاء تخفيف أحمال الكهرباء؟.. متحدث الوزراء يوضح



كتبت -داليا الطنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه لم يتم تحديد موعد محدد لانتهاء تخفيف الأحمال الذي عادت الدولة لتطبيقه بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وأَضاف "الحمصاني" في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء: "أحد العوامل الأساسية في الضغط على شبكة الكهرباء هو الطلب المتزايد نتيجة المشروعات القومية التي يتم إنشائها خلال الفترة الحالية".

وأوضح أن "السيولة الدولارية متوفرة حاليًا ولكن الدولة تحصل عليها بصورة تدريجية، فقد حصلت على الجزء الأول وستحصل على الجزء الثاني في شهر مايو، وفقا للاتفاقات التي تم توقيعها".

وأكد أن السيولة الدولارية توفر احتياجات أساسية مثل الغذاء والأدوية والعلف اللازم للزراعة ومستلزمات الإنتاج والوقود ولا بد للدولة لتوفير كافة الاحتياجات من أن تقرر الاستمرار في خطة تخفيف الأحمال، وأن يتم توفير السيولة الدولارية، مشيراً إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بميعاد محدد ولكن الحكومة تعمل على توفير السيولة اللازمة ولكن تخفيف الأحمال لن يزيد.