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BBC

سمير فرج: نصف صواريخ إيران تجاه إسرائيل "فشنك" (فيديو)

11:54 م الثلاثاء 16 أبريل 2024

هجوم إيران بالطائرات المسيرة

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كتب- محمد شاكر:
قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن زيارة رئيس القيادة الوسطى الأمريكية إلى إسرائيل كان لها هدف واضح بالتزامن مع الضربة الإيرانية ضد تل أبيب، مشددا على أن رسالة الرئيس الأمريكي له بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدم التهور والرد على طهران.

أضاف فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير الخارجية الإيراني اعترف بإبلاغ أمريكا بموعد الضربة العسكرية لإسرائيل قبل تنفيذها، مؤكدا أن ما حدث ليست حربا.

وأشار فرج، إلى أن ما حدث "ولا حاجة"، موضحا أن ما قامت به إيران تأثيره "صفر"، قائلا:" ما قامت به إيران تجاه إسرائيل يطلق عليه ولا حاجة".

وأكد أن إيران تمتلك أكبر عدد من الصواريخ والطائرات المُسيرة، لافتا إلى أن صواريخ إيران مداها يصل حتى إيطاليا وهي أحد الأذرع القوية لطهران، لكن "نصف الصواريخ التي أطلقتها إيران تجاه إسرائيل كان بدون ذخيرة وفارغة من المتفجرات... صواريخ فشنك".



صواريخ إيران الطائرات المسيرة الهجوم الإيراني الاحتلال الإسرائيلي سمير فرج

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