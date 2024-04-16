الزراعة: المنتجات المصرية ذات جودة عالية.. والأسواق العالمية تتعامل معنا

كتبت -داليا الظنيني:

قال المهندس محمد القرش، معاون وزير الزراعة، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنه في الربع الأول من العام الجاري حدثت طفرة في عملية التصدير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، موضحًا أن تصدير المحاصيل الزراعية يعطي فرصة كبيرة لدعم المزارع واستقرار السوق ومصدر للنقد الأجنبي.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة عبر "زووم" مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، أن قطاع الزراعة رقم 2 في مصادر الدخل من النقد الأجنبي، وفقًا للبيانات الخاصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارادت، مبينا أن الدولة اتخذت إجراءات لتدعيم السوق المحلي، منها أن يكون التصدير من المحاصيل التي بها فائض في الإنتاج فقط.

وأوضح أن المنتج الزراعي المصري هو جودة واحدة ولا يتم تصدير المنتج ذات الجودة العالية فقط، موضحًا أن كل أسواق العالم تتعامل مع مصر في المنتجات الزراعية وهي ذات الجودة العالية، وهناك أسواق كثيرة تثق في المحاصيل الزراعية المصرية.

وتابع: "المنتجات الزراعية المصرية تصل لـ163 سوقًا حول العالم".

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