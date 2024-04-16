عضو "خارجية النواب": زيارة رئيس الاستخبارات الروسية تعكس دور مصر المؤثر

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي أكد خلال استقباله "سيرجي ناريشكين" رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، موقف مصر الحاسم تجاه التوترات الأخيرة في المنطقة بين إيران وإسرائيل، مشيرة إلى أن مصر دعت دائما لضبط النفس وإحياء مسار السلام وعدم توسعة رقعة الصراع.

وأوضحت "حارص" في بيان اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي أكد رؤية مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، باعتبار ذلك الخطوة الأساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1976 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الرؤية المصرية الثابتة التي يحرص عليها الرئيس لحل القضية الفلسطينية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقًا لمحددات الشرعية الدولية، كذلك تضمن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، خاصة مع تصاعد خطورة توسع رقعة الصراع في المنطقة.

ونوهت إلى أن زيارة رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية للقاهرة وحرصه على لقاء الرئيس السيسي تعكس أهمية وقدر مصر كجزء أساسي ورئيسي لإقرار السلم والأمن في المنطقة، وتجسيدًا لدورها الحيوي في حفظ أمن واستقرار المنطقة.

وأشار ت إلى أن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة، إضافة إلى استمرار التشاور والتنسيق بين مصر وروسيا في مختلف الملفات، لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، في ضوء ما يجمعهما من علاقات تاريخية متميزة.