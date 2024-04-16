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BBC

هيئة الدواء تشارك بمبادرة "مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية بإقليم شمال إفريقيا"

10:28 م الثلاثاء 16 أبريل 2024

الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية

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كتب- أحمد جمعة:

شارك وفد هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور علي الغمراوي رئيس الهيئة، في الاجتماع التمهيدي لإطلاق مبادرة "مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية بإقليم شمال إفريقيا" (NA-MRH)، والمقام في الجمهورية التونسية في الفترة من 16-18 من أبريل الجاري، في إطار سعي الهيئة المستمر للتعاون مع المنظمات الإقليمية بكافة المجالات ذات الصلة بالمستحضرات الطبية، ودعم النظم التنظيمية بالقارة الإفريقية.

وأعرب رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع، عن ترحيب ودعم الهيئة لتلك المبادرة، مؤكدا أهمية تحقيق التوحيد والتناغم في الاجراءات التنظيمية، إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات بما يسهم في بناء القدرات للكيانات التنظيمية الإفريقية وتكاملها؛ مما ينعكس على توفير دواء آمن وفعال وبجودة عالية للمواطنين عبر القارة الإفريقية.

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع أهداف ومحققات برنامج مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية الإفريقية AMRH التابع لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد)، والتحديات التي واجهها البرنامج منذ الشروع فيه عام 2009، مع التركيز على الوصول إلى حالة من التوافق والمواءمة الفنية بين الجهات التنظيمية في مجال الدواء بإقليم شمال إفريقيا.

ويشهد الاجتماع مشاركة رؤساء الجهات التنظيمية بدول شمال إفريقيا، وكذلك ممثلين عن مفوضية الاتحاد الإفريقي، ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد)، ومنظمة الصحة العالمية، وممثلين عن مبادرات المواءمة التنظيمية المناظرة بأقاليم "الشرق والغرب والوسط والجنوب" الإفريقي.

علي الغمراوي هيئة الدواء المصرية الإجراءات التنظيمية للأدوية

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