الرنجة بـ 120 جنيهًا.. الزراعة تكشف عن استعداداتها لأعياد شم النسيم

كتب-عمرو صالح:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استمرار معرض الوزارة "خير مزارعنا لأهالينا" في بيع وطرح السلع والمنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين حتى عيد شم النسيم وبأسعار مخفضة.

يأتي ذلك بناء على تكليفات القيادة السياسية برفع العبء عن المواطنين، وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحسب بيان اليوم.

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة إنه استعدادا لاحتفال مصر بأعياد شم النسيم، سيتم ضخ كميات كبيرة من الرنجة والفسيخ والأسماك وبيض المائدة بالأسعار التالية:

الرنجة 120 جنيها للكيلو

الفسيخ 270 جنيها للكيلو

الأسماك: 65 جنيها لكيلو البلطي الكبير، و55 جنيها للوسط، و45 جنيها للصغير، والبوري 145 جنيها للكيلو.

وأكد صالح أن المفاجآت وهدايا وزارة الزراعة للمواطنين ما زالت مستمرة بتقديم عرض (خمسة بخمسة) على الطماطم والجزر والبطاطس والخيار والبرتقال بسعر 5 جنيهات لكل صنف واحد.. مشيرا إلى أن أسعار اللحوم البلدي مستقرة عند 280 جنيها لكيلو اللحوم البلدي، والكفتة 260 جنيها للكيلو، والكبدة 250 جنيها، والدقيق 24 جنيها للكيلو، والأرز من 27 وحتى 30 جنيها للكيلو، وكرتونة البيض الأحمر والأبيض 140 جنيها دعما مباشرا للمواطنين.

وأضاف أن هناك ارتياحا كبيرا من المواطنين بقرار وزير الزراعة باستمرار عمل المعرض حتى شم النسيم.

يشار إلى أن وزير الزراعة كان قد افتتح معرض "خير مزارعنا لأهالينا" قبل بداية شهر رمضان، ثم قرر استمراره إلى عيد الفطر المبارك، ونظرا للإقبال الكبير من المواطنين قرر وزير الزراعة مرة أخرى استمرار المعرض حتى شم النسيم، كما تفقد المعرض عدة مرات للاطمئنان على ضخ السلع والالتزام بتخفيضات الأسعار مع جودة المنتجات.. والمعرض مقام بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي.