رئيس هيئة الدواء يبحث مع وزير الصحة التونسي إمكانية إقامة شراكات استراتيجية

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع وزير الصحة التونسي الدكتور علي المرابط، وذلك بحضور السفير إيهاب فهمي، سفير جمهورية مصر العربية لدي تونس، والدكتور عبد الرزاق الهذيلي، مدير عام الصيدلة والدواء بوزارة الصحة التونسية، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع التمهيدي لإطلاق مبادرة مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية بإقليم شمال إفريقيا NA-MRH، والمقام بدولة تونس خلال الفترة من 16-18 من أبريل الجاري.

وبحث الاجتماع، سبل التعاون المشترك، حيث أكد الجانبان حرصهما على استكشاف فرص التعاون الثنائي في مجال تصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات والاستفادة من إمكانيات الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال.

كما بحث الجانبان إمكانية إقامة شراكات استراتيجية بين الشركات المصرية ونظيراتها من الجانب التونسي؛ لتصنيع اللقاحات والأدوية والأمصال، هذا إلي جانب مناقشة مستجدات برنامج المواءمة التنظيمية لدول شمال إفريقيا، والذي من المتوقع أن يؤثر إيجاباً على حجم التبادل التجاري، والمساعدة علي سد الفجوات في السوق الدوائية المحلية، ويعزز أيضاً من تمثيل الإقليم في وكالة الأدوية الإفريقية؛ مما يزيد فعالية الدور المحوري الذي يمكن أن تقوم به دول شمال إفريقيا في تطوير السياسات والتشريعات الدوائية على المستوى القاري.

يأتي ذلك ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لمد جسور التعاون مع الهيئات المناظرة بالدول الشقيقة في المجالات ذات الصلة بالمستحضرات الطبية، ودعم النظم التنظيمية بالقارة الإفريقية.