أحمد موسى: قطع الكهرباء هو محور حديث كل البيوت المصرية (فيديو)

كتبت -داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قطع الكهرباء هو محور الحديث في كل البيوت المصرية في هذه الآونة، مشيرا إلى أن الحديث تطرق أيضا إلى أسعار الدقيق، بعد أن شهدت انخفاضا في سعر الطن يتراوح ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف جنيه، ورغم ذلك فهناك ارتفاع في سعر رغيف الخبر "الحر".

وتساءل موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: "لماذا لم تُخفض المخابز أسعار الخبز الحر بعد انخفاض أسعار الدقيق؟"، مشددا على أنه لا بد من التدخل لصالح المواطن عند حدوث استغلال.

وأشار إلى أن سعر كيلو البصل وصل حالياً إلى 5 جنيهات للكيلو، مبينا أن هناك مساحات هائلة من زراعة البصل، والأمر يختلف عن العام الماضي، حيث تراجع سعره كثيرا في الأسواق.

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