إعلان الكشوف المبدئية لمرشحي مجلس الإدارة والجمعية العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة عن الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين لعضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية.

وقد تم موافاة المؤسسات اليوم الثلاثاء، بالكشوف المبدئية للمرشحين وتعليقها في أماكن واضحة بالمؤسسات وفروعها.

وسيبدأ تقديم الطعون والتنازلات أيام 17 و18 و21 و22 من أبريل الجاري من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً بمقر الهيئة الوطنية للصحافة.