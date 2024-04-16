طال 65 محلًا.. أول توجيه حكومي بشأن حريق مول تجاري في أسوان

القاهرة - أ ش أ:

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان محمد يوسف بسرعة التوجه والتواجد في موقع الحريق الذي نشب، اليوم الثلاثاء، بـ"مول فيلة" التجاري بشارع أبطال التحرير بوسط أسوان، وكذلك لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر المصري لتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين وصرف المساعدات.

جاء ذلك خلال متابعة وزيرة التضامن الاجتماعي لتداعيات الحريق الذي أتت نيرانه على محتويات محلات المول، وتم على الفور الدفع بسيارات الإطفاء، وجار حصر الخسائر في الممتلكات.

يذكر أنه فور وقوع الحادث تواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي مع محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، لمتابعة الحادث والذي تشير تقديراته الأولية إلى تضرر 65 محلا و2 شقة، وإصابة 9 أفراد باختناقات دون وقوع خسائر في الأرواح.