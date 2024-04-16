إعلان

BBC

"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 120 ألف طن قمح أوكراني

08:20 م الثلاثاء 16 أبريل 2024

سفينة تحمل شحنة قمح - أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- محمد سامي:
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال ممارسة عالمية على شراء 120 ألف طن قمح أوكراني.
وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أن الشحن في الفترة من 20 إلى 30 مايو 2024.
تجدر الاشارة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت منذ 15 ابريل الحالي موسم توريد القمح المحلي وتستهدف هذا العام استلام 3.5 مليون طن قمح، ويتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من التوريد.

السلع التموينية شراء القمح القمح الأوكراني استيراد القمح

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
طال 65 محلًا.. أول توجيه حكومي بشأن حريق مول تجاري في أسوان

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* ضغوط الفائدة.. المركزي يرفض بيع أذون الخزانة المستهدفة لأول مرة منذ التعويم
* موجة حارة لمدة 48 ساعة.. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة