"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 120 ألف طن قمح أوكراني



كتب- محمد سامي:

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال ممارسة عالمية على شراء 120 ألف طن قمح أوكراني.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أن الشحن في الفترة من 20 إلى 30 مايو 2024.

تجدر الاشارة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت منذ 15 ابريل الحالي موسم توريد القمح المحلي وتستهدف هذا العام استلام 3.5 مليون طن قمح، ويتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من التوريد.