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السياحة: مطار الطائف يقرر منع استقبال حاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها - مستند

07:47 م الثلاثاء 16 أبريل 2024

مطار الطائف

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كتب-محمد أبو بكر:

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن إدارة مطار الطائف الدولي قررت منع قبول استقبال حاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها سواء "عائلية - شخصية - تجارية".

وأوضحت "الغرفة"، بحسب منشور صادر عنها، حصل مصراوي على نسخة منه، أن ذلك اعتباراً من 10 ذو القعدة 1445 هجريا "الموافق 18 مايو 2024"، وحتى 10 ذو الحجة 1445 هجريا " الموافق 16 يونيو 2024".

وأشارت "السياحة"، إلى أن ذلك بحسب رسالة واردة من شركة مصر للطيران عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 15 أبريل 2024، والمتضمنة الإشارة إلى تشغيل مطار الطائف الدولي ضمن مطارات استقبال الحجاج للعام الحالي 1445 هجريا.

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مطار الطائف تأشيرات الزيارة وقف تأشيرات الزيارة

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