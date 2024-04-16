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BBC

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يبحث مع قائد قوات الدفاع بمالاوي تعزيز العلاقات العسكرية

06:22 م الثلاثاء 16 أبريل 2024

الفريق أسامة عسكر والفريق أول بول فالنتينو فيرى

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كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول بول فالنتينو فيرى قائد قوات الدفاع المالاوية والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حالياً، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء تعزيز أوجه التعاون والعلاقات العسكرية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اعتزازه بعلاقات التعاون العسكري، التي تربط القوات المسلحة المصرية والمالاوية، متطلعاً أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

من جانبه، أعرب قائد قوات الدفاع المالاوية عن تقديره لدور مصر الفاعل في دعم ركائز السلام والإستقرار داخل القارة الإفريقية.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والمالاوية .

الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قائد قوات الدفاع بمالاوي العلاقات العسكرية بين مصر ومالاوي

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