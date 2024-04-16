تغيير بشأن الخط الثالث.. المواعيد الجديدة لمترو الأنفاق والقطار الخفيف

كتب- محمد نصار:

عدلت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، مواعيد عمل خطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف "LRT" عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ليبدأ تطبيق المواعيد الجديدة اعتبارًا من أمس الاثنين 15 أبريل 2024.

مواعيد الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق

قررت هيئة الأنفاق تشغيل 1090 رحلة يوميًا، بمعدل 488 رحلة بالخط الأول و602 رحلة بالخط الثاني.

وتبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية الساعة 5:15 صباحًا ومواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني.

ويكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:30 مساءً، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 11:40 مساءً.

ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:00 صباحًا، ومقابلة القطارات بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 11:00 مساءً، ومقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبد الناصر الساعة 11:00 مساءً.

مواعيد الخط الثالث لمترو الأنفاق

قررت الشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل مترو الأنفاق، العمل ساعة إضافية على ساعات التشغيل المعتادة، لتبدأ المواعيد من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 11:30 مساءً.

وأعلنت الشركة، عن تشغيل 347 رحلة يوميًا لنقل الركاب عبر الخط الأخضر، وفق المواعيد التالية:

- قيام أول قطار من محطة عدلي منصور الساعة 6:15 صباحًا.

- قيام أول قطار من محطة روض الفرج الساعة 6:15 صباحًا.

- قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور الساعة 22:32 مساءً.

- قيام آخر قطار من محطة روض الفرج الساعة 23:00 مساءً.

- آخر قطارات مقابلة مع الخط الأول في محطة ناصر الساعة 23:15 مساءً.

- آخر قطارات مقابلة مع الخط الثاني في محطة العتبة الساعة 23:15 صباحًا.

مواعيد القطار الكهربائي الخفيف LRT

أعلنت الشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف، تسيير 143 رحلة يوميًا لنقل الركاب، وفق الخريطة الزمنية التالية:

- قيام أول قطار من محطة عدلي منصور الساعة 6:00 صباحًا.

- قيام أول قطار من محطة الفنون والثقافة الساعة 6:05 صباحًا.

- قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور الساعة 11:30 مساءً.

- قيام آخر قطار من محطة الفنون والثقافة الساعة 11:05 مساءً.